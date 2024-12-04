

«Избиение с целью наказания — пытка» — омбудсмен о насилии силовиков над демонстрантами

04.12.2024 15:26





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани рассказал об итогах работы своего аппарата.



По словам Иоселиани, его представители навестили уже 200 задержанных. Большинство из них были избиты в ходе задержания, некоторые находятся в больницах.



«Тяжкие травмы получены, в большинстве случаев, в областях головы, глаз и лица, что практически исключает даже вероятность того, что полиция каждый раз применяла пропорциональную силу. Место травм, их характер и качество создают надежное представление о том, что полиция применяет насилие с целью наказания граждан. Насилие с умыслом наказания — пытка», — сказано в заявлении.



Задержанные и пострадавшие. МВД сообщило о 22 задержанных ночью 4 декабря. Всего по административным статьям за 6 дней протестов задержали 315 человек. Шестерых демонстрантов задержали по уголовным обвинениям.



Минздрав отметил, что за последние сутки были госпитализированы 15 человек — 11 митингующих, три журналиста и один полицейский.



С 28 ноября в Грузии проходят протесты в связи с решением властей отказаться от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Силовики уже шесть раз разогнали митинги. Многие задержанные говорят (https://t.me/paperkartuli/17826), что полицейские их избили, а также угрожали.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





