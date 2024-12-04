

Бывшие официальные лица США призывают к срочным действиям против отката демократии в Грузии

04.12.2024 16:14





Бывшие официальные лица США в вопросах национальной безопасности, дипломаты и эксперты по делам Грузии выразили обеспокоенность по поводу эскалации репрессий и отката демократии в Грузии в условиях власти «Грузинской мечты».



В открытом письме, подписанном 17 лицами, группа осуждает жестокое подавление мирных протестующих в Тбилиси и призывает власти США принять решительные меры. В письме подчеркивается обеспокоенность по поводу приостановки процесса вступления Грузии в ЕС — решения, которое «было одобрено президентом России Владимиром Путиным через несколько минут после его опубликования». Оно также критикует авторитарную политику, включая ограничения на деятельность неправительственных организаций, нападки на гражданское общество и проведенные на ненадлежащем уровне парламентские выборы. «Власть в Тбилиси, проводившая эту авторитарную политику, и ее агенты преследуют личную выгоду», — говорится в письме.



Группа призывает официальных лиц США принять ряд политических мер, в том числе: «приостановить признание результатов парламентских выборов 26 октября», «также приостановить признание нового Парламента и формирования правительства «Грузинской мечты», «поддержать усилия президента Саломе Зурабишвили по проведению новых, свободных и проведению честных выборов в условиях новой Центральной избирательной комиссии».



Подписавшиеся также требуют ввести санкции в отношении высокопоставленных грузинских чиновников, в том числе «де-факто лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе», а также полицейских и военных, которые были причастны к разгону мирных протестующих и махинациям во время проведения парламентских выборов.



«Грузия, как маяк свободы и реформ, находится под угрозой», — заявляют подписанты и для обеспечения эффективности помощи грузинскому народу призывают США и ЕС предпринять совместные действия.



Свои подписи под письмом поставили:



Роберт Чекута – бывший посол США в Азербайджане;

Люк Коффи – старший научный сотрудник Гудзонского института;

Паула Добрянски – бывший заместитель госсекретаря США по глобальным вопросам;

Эвелин Фаркас – исполнительный директор Института Маккейна; Бывший заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии;

Дэниел Фрид – бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии;

Джон Хербст – бывший посол США в Украине и Узбекистане;

Бен Ходжес – бывший главнокомандующий армией США в Европе;

Ричард Козларич – бывший посол США в Азербайджане;

Ян Келли – бывший посол США в Грузии;

Дэвид Крамер – бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда;

Лаура Линдерман – старший научный сотрудник и директор программ Американского совета по внешней политике;

Ричард Морнингстар – бывший посол США в Азербайджане и ЕС;

Стивен Сестанович – старший научный сотрудник Совета по международным отношениям;

Уильям Тейлор – бывший посол США в Украине;

Лаура Торнтон – старший директор программ глобальной демократии Института Маккейна, бывший директор NDI Грузия;

Александр Вершбоу – бывший посол США в НАТО и России;

Курт Волкер – бывший посол США в НАТО, бывший специальный представитель США по переговорам по Украине;

Кеннет Яловиц – бывший посол США в Грузии и Беларуси;

Мэри Йованович – бывший посол США в Украине, Армении и Кыргызстане.



Источник: Civil Georgia

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