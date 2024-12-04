|
|
|
Бывшие официальные лица США призывают к срочным действиям против отката демократии в Грузии
04.12.2024 16:14
Бывшие официальные лица США в вопросах национальной безопасности, дипломаты и эксперты по делам Грузии выразили обеспокоенность по поводу эскалации репрессий и отката демократии в Грузии в условиях власти «Грузинской мечты».
В открытом письме, подписанном 17 лицами, группа осуждает жестокое подавление мирных протестующих в Тбилиси и призывает власти США принять решительные меры. В письме подчеркивается обеспокоенность по поводу приостановки процесса вступления Грузии в ЕС — решения, которое «было одобрено президентом России Владимиром Путиным через несколько минут после его опубликования». Оно также критикует авторитарную политику, включая ограничения на деятельность неправительственных организаций, нападки на гражданское общество и проведенные на ненадлежащем уровне парламентские выборы. «Власть в Тбилиси, проводившая эту авторитарную политику, и ее агенты преследуют личную выгоду», — говорится в письме.
Группа призывает официальных лиц США принять ряд политических мер, в том числе: «приостановить признание результатов парламентских выборов 26 октября», «также приостановить признание нового Парламента и формирования правительства «Грузинской мечты», «поддержать усилия президента Саломе Зурабишвили по проведению новых, свободных и проведению честных выборов в условиях новой Центральной избирательной комиссии».
Подписавшиеся также требуют ввести санкции в отношении высокопоставленных грузинских чиновников, в том числе «де-факто лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе», а также полицейских и военных, которые были причастны к разгону мирных протестующих и махинациям во время проведения парламентских выборов.
«Грузия, как маяк свободы и реформ, находится под угрозой», — заявляют подписанты и для обеспечения эффективности помощи грузинскому народу призывают США и ЕС предпринять совместные действия.
Свои подписи под письмом поставили:
Роберт Чекута – бывший посол США в Азербайджане;
Люк Коффи – старший научный сотрудник Гудзонского института;
Паула Добрянски – бывший заместитель госсекретаря США по глобальным вопросам;
Эвелин Фаркас – исполнительный директор Института Маккейна; Бывший заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии;
Дэниел Фрид – бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии;
Джон Хербст – бывший посол США в Украине и Узбекистане;
Бен Ходжес – бывший главнокомандующий армией США в Европе;
Ричард Козларич – бывший посол США в Азербайджане;
Ян Келли – бывший посол США в Грузии;
Дэвид Крамер – бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда;
Лаура Линдерман – старший научный сотрудник и директор программ Американского совета по внешней политике;
Ричард Морнингстар – бывший посол США в Азербайджане и ЕС;
Стивен Сестанович – старший научный сотрудник Совета по международным отношениям;
Уильям Тейлор – бывший посол США в Украине;
Лаура Торнтон – старший директор программ глобальной демократии Института Маккейна, бывший директор NDI Грузия;
Александр Вершбоу – бывший посол США в НАТО и России;
Курт Волкер – бывший посол США в НАТО, бывший специальный представитель США по переговорам по Украине;
Кеннет Яловиц – бывший посол США в Грузии и Беларуси;
Мэри Йованович – бывший посол США в Украине, Армении и Кыргызстане.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна