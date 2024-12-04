

Правоохранители вошли в офис «Коалиции перемен»

04.12.2024 16:17





Правоохранители вошли в офис «Коалиции перемен», но вскоре покинули здание.



При входе в офис gартии один из лидеров «Коалиции перемен» Ника Гварамия включил прямую трансляцию на странице «Фейсбук» и рассказал о случившемся.



По его словам, правоохранители вошли в офис партии для проведения обыска, но покинули здание после запроса документов.



"D офис партии вошли более 20 человек. Они собирались начать обыск, но после того, как мы запросили соответствующую документацию, ушли. Пока ушли. В офисах политических партий всем следует быть осторожными", - сказал Гварамия.





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