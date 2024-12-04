

Полиция нагрянули и в офис молодежного крыла ЕНД

04.12.2024 16:20





Полиция вошла в офис молодежной организации партии «Единство - Национальное движение».



Перед этим в офис «Коалиции перемен» также приезжала полиция, однако, после того, как у них запросили ордер на обыск, они ушли.



Обыск также проводится в доме администратора фейсбук-группы «Даитове» Ильи Глонти.





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