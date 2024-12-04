

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе планирует посетить Грузию в ближайшее время

04.12.2024 17:06





Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе планирует посетить Грузию в ближайшее время. Информацию об этом распространяет офис Совета Европы в Грузии.



Сообщается, что Совет Европы готов и дальше поддерживать Грузию, в том числе в рамках действующего плана действий, который поможет стране в процессе достижения европейских устремлений.



«Генеральный секретарь Ален Берсе внимательно следит за текущими событиями в Грузии. За последние 24 часа он разговаривал по телефону с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе. В свете напряженной ситуации и продолжающейся конфронтации Генеральный секретарь выразил обеспокоенность Совета Европы по поводу усиления поляризации и политического тупика. Он также призвал все соответствующие стороны воздержаться от дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь также подчеркнул важность расследования сообщений о случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами во время демонстраций.



Поскольку Грузия является членом Совета Европы, Генеральный секретарь подтвердил роль организации в обмене мнениями со всеми заинтересованными сторонами и напомнил об обязательстве уважать ценности и стандарты Совета Европы, включая право на свободу выражения мнений и мирных собраний. Это отвечает интересам грузинского народа, страны в целом и ее стабильности.



Генеральный секретарь подчеркнул свою решимость продолжать поддерживать Грузию в ее европейских устремлениях и обеспечивать ее демократическую безопасность. Он также выразил готовность продолжать конструктивный диалог со всеми соответствующими партнерами, включая гражданское общество, с целью преодоления нынешнего кризиса



Совет Европы готов продолжать оказывать поддержку Грузии, в том числе в рамках своего существующего Плана действий, который будет сопровождать страну на ее европейском пути. В этом контексте Генеральный секретарь намерен вскоре посетить Грузию», — говорится в информации, распространенной офисом Совета Европы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





