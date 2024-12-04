

Полиция арестовала лидера «Коалиции за перемены» Нику Гварамия

04.12.2024 17:11





Полиция арестовала Нику Гварамия. Его силой, в отключенном состоянии, затащили в полицейскую машину.



Сегодня МВД обыскало сразу несколько оппозиционных политических партий.



Ника Гварамия потребовал от полиции пройти в офис партии и присутствовать при обыске в качестве адвоката, но ему было отказано. Гварамия потребовал от полиции юридических обоснований, однако словесное противостояние переросло в физическое.



Представители МВД повалили Гварамия на землю, взяли его за руку и вывели на улицу. Когда они тащили его к машине, окружающие кричали, что ему нужна медицинская помощь, поскольку он без сознания.



Вскоре был арестован и член партии «Гирчи – больше свободы» Гела Хасая.



Ранее полиция зашла в дом администратора фейсбук-платформы «Даитове» Ильи Глонти.



«Даитове» – платформа, на которой участники и организаторы протестных акций делятся разного рода информацией о митингах.





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