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Полиция арестовала лидера «Коалиции за перемены» Нику Гварамия
04.12.2024 17:11
Полиция арестовала Нику Гварамия. Его силой, в отключенном состоянии, затащили в полицейскую машину.
Сегодня МВД обыскало сразу несколько оппозиционных политических партий.
Ника Гварамия потребовал от полиции пройти в офис партии и присутствовать при обыске в качестве адвоката, но ему было отказано. Гварамия потребовал от полиции юридических обоснований, однако словесное противостояние переросло в физическое.
Представители МВД повалили Гварамия на землю, взяли его за руку и вывели на улицу. Когда они тащили его к машине, окружающие кричали, что ему нужна медицинская помощь, поскольку он без сознания.
Вскоре был арестован и член партии «Гирчи – больше свободы» Гела Хасая.
Ранее полиция зашла в дом администратора фейсбук-платформы «Даитове» Ильи Глонти.
«Даитове» – платформа, на которой участники и организаторы протестных акций делятся разного рода информацией о митингах.
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