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Полиция арестовала лидера «Коалиции за перемены» Нику Гварамия


04.12.2024   17:11


Полиция арестовала Нику Гварамия. Его силой, в отключенном состоянии, затащили в полицейскую машину.

Сегодня МВД обыскало сразу несколько оппозиционных политических партий.

Ника Гварамия потребовал от полиции пройти в офис партии и присутствовать при обыске в качестве адвоката, но ему было отказано. Гварамия потребовал от полиции юридических обоснований, однако словесное противостояние переросло в физическое.

Представители МВД повалили Гварамия на землю, взяли его за руку и вывели на улицу. Когда они тащили его к машине, окружающие кричали, что ему нужна медицинская помощь, поскольку он без сознания.

Вскоре был арестован и член партии «Гирчи – больше свободы» Гела Хасая.

Ранее полиция зашла в дом администратора фейсбук-платформы «Даитове» Ильи Глонти.

«Даитове» – платформа, на которой участники и организаторы протестных акций делятся разного рода информацией о митингах.


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