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Лидер ЕНД: «Российский ОМОН вторгается в партийные офисы»
04.12.2024 17:20
Председатель партии «Единство — Национальное движение» Тина Бокучава комментирует обыски, проходящие в офисах оппозиционных политических объединений и разных граждан Грузии. Политик называет действия МВД незаконными:
«Буквально вчера была попытка проникновения в этот офис, когда сюда было мобилизовано много полицейских. Вчера они этого не сделали, им нужно было арестовать и обыскать столько людей, но мы видим, что сегодня это уже делает российский ОМОН.
Именно это произошло в Беларуси и России несколько десятилетий назад. Сформировалась диктатура, авторитаризм. Российский ОМОН Иванишвили сейчас вторгается в дома, российский ОМОН вторгается в партийные офисы. Мы видим, что вся страна фактически захвачена, порабощена незаконным российским режимом, поэтому единственное решение — быть еще более сплоченными. Сегодня уже нет партийно-политических разделительных линий, есть только Грузия и россияне», — сказала Бокучава.
Правоохранители 4 декабря проводят обыски в офисах нескольких оппозиционных партий6 «Единства – Национального движение», «Дроа», «Ахали». Правоохранители вошли и в дом Ильи Глонти, одного из основателей группы «Даитове».
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