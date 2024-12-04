

«Гахария для Грузии»: То, что сейчас делают власти – обычные репрессии

04.12.2024 18:23





Партия "Гахария для Грузии" назвала процессы, происходящие в стране, репрессиями и призвала международное сообщество к своевременным действиям.



Заявление распространила пресс-служба партии.



"То, что сейчас делают власти – обычные репрессии, просто, против инакомыслящих!



В очередной раз призываем международных партнеров Грузии - действовать своевременно для защиты граждан Грузии!",- говорится в заявлении.



Напомним, что сегодня на квартирах и в офисах активистов полиция провела обыски. Следственные действия были проведены в "Единстве – Национальном движении ", "Коалиции за перемены" и "Дроа". Также обыск был проведен на квартире одного из основателей движения "Даитове" Ильи Глонти. Помимо этого, параллельно с обыском в офисе партии "Дроа" были задержаны лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия и член коалиции Гела Хасая. Также задержан член движения "Дапиони" Звиад Цецхладзе.





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