

Хидашели и Джанелидзе отказались от дебатов с Кобахидзе после начала масштабных респрессий

04.12.2024 19:21





На дебаты с лидерами «Грузинской мечты» - премьером Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили не придет и Тина Хидашели.



Ранее решение о принятии участия в дебатах принял и бывший министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



«После послания Михаила дебатов не будет. Невзирая на то, что и как я считаю правильным, это уже не имеет значения.



- Мне есть очень много, что сказать этому ничтожеству, которое называет себя премьером Грузии, перед той аудиторией, где он чувствует себя лучше и. Я верю, что мы должны занять все их трибуны и вернуть их на службу народа.



- С того большого, что я хочу ему сказать и содрать с него личину, есть одно очень важное.



Человек, уважающий собственный народ и страну в тот же момент, когда в Грузии появились юноши и девушки, которые рассказывают душераздирающие истории:



- О насилии со стороны полиции,



- Об угрозах изнасилования "дубинками",



- Девушки рассказывают о том, как их на коленях перевозили в полицейских машинахи др.,



тотчас должен пойти к этим людям, должен искать их, если не открывают двери, сделать все для того, чтобы поговорить с ними, найти вместе с ними и привлечь к ответственности всех этих садистов и насильников. Но, когда вместо этого, он денно и нощно благодарит их, он сам является таким же бездушным насильником, их подстрекателем и сторонником, именно поэтому, он не просто должен уйти, а быть наказанным по всей строгости закона.



Это главное», - пишет в социальной сети Хидашели.





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