

Задержаны два члена партии «Лело»

04.12.2024 19:22





Полиция задержала членов партии «Лело» Вепхо Касрадзе и Васо Кадзелашвили. Информацию об этом распространяет один из лидеров партии Саба Буадзе.



«Из-за бреда, появившегося на (телеканале) «Имеди», наши члены Вепхо Касрадзе и Васо Кадзелашвили были недавно задержаны», — пишет Саба Буадзе.



До этого государственные телеканалы опубликовали скрытую запись с митинга, на кототой, по их данным Касрадзе и Кадзелашвили обсуждают целесообразность повреждения имущества членов «Грузинской мечты».



Напомним, что сегодня в квартирах и в офисах активистов полиция провела обыски. Следственные действия были проведены в «Единстве – Национальном движении», «Коалиции за перемены» и «Дроа». Также обыск был проведен на квартире одного из основателей движения «Даитове» Ильи Глонти. Помимо этого, параллельно с обыском в офисе партии «Дроа» были задержаны лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия и член коалиции Гела Хасая. Сообщается также о задержании лидера движения «Дапиони».





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