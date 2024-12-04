

Михаэль Рот: Грузия в центре внимания

04.12.2024 19:26





После того как участники протеста были жестоко избиты и арестованы, начались задержания главных оппозиционных политиков, — пишет в соцсети об аресте Ники Гварамия председатель комитета по иностранным делам немецкого бундестага Михаэль Рот.



По его словам, «это разрушение либеральной демократии правящей партией».



«Все внимание сосредоточено на Грузии. После того как протестующие были жестоко избиты и арестованы, арестовываются и основные оппозиционные политики. Это разрушение либеральной демократии правящей партией», — написал Рот.



В МВД Грузии сообщили, что Ника Гварамия находится под административным арестом.



Несколько часов назад полиция вошла в офисы одной из организаций и нескольких оппозиционных партий. Правоохранители проводили обыск в офисе партии «Дроа». На территории вокруг офиса произошло противостояние между Никой Гварамия и полицией, после чего Гварамия был задержан сотрудниками правоохранительных органов и вывезен с территории.





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