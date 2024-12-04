

Кобахидзе: Я бы не мог назвать это репрессиями, это больше превенция

04.12.2024 19:33





Я не мог бы назвать это репрессиями, это скорее превенция, чем репрессии, — сказал т.н. премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста, связанный с заявлениями оппозиции о репрессиях.



На вопрос, связана ли молодежь, снабжённая пиротехникой, с различными оппозиционными партиями, премьер-министр ответил, что систематическое снабжение людей пиротехникой осуществлялось соответствующими политическими силами.



«Что касается связей, то это факт, что подтверждается, что систематическое снабжение людей пиротехникой осуществлялось соответствующими политическими силами, это абсолютно ясно и лежит на поверхности», — сказал он.





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