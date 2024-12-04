

Хоштария: Я сказала, что являюсь организатором и беру на себя ответственность за акции

04.12.2024 19:36





Я сама сказала им, да, я являюсь организатором и беру на себя ответственность за акции – разумеется, это решение народа и акция, но, да, все это мы используем на нашей акции, - указанное заявление, комментируя обыск в офисе партии „Дроа“ сделала один из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария.



По ее словам, в офисе есть все, что необходимо для того, чтобы был протест, - поролон, пледы, „фейерверки“, „сникерсы“ и яйца для того, чтобы бросать им в сотрудников полиции.



«Очень ожидаемое действие. Здесь у нас, действительно, есть очень много поролона, пледов, фейерверков, «сникерсов» и яиц для того, чтобы бросать им в сотрудников полиции, - все, что необходимо для того, чтобы был протест. Естественно, они пришли сюда. Смешно, они производят учет лазеров, каких-то красок. Я им разъяснила, что эта полиция является русской, антиконституционной, служит Иванишвили и идет против Европы. Поэтому, для меня не имеет никакого значения, что они там обыскивают, что сделают, кого обвинят в этом и предъявят обвинения. Я сама сказала им, да, я являюсь организатором и беру на себя ответственность за акции. Разумеется, это решение народа и акция, но, да, все это мы используем на нашей»“, - заявила Хоштария.





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