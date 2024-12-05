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Задержан один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Алеко Элисашвили


05.12.2024   00:23


Один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» от партии "Граждане" Алеко Элисашвили задержан сегодня по факту нападения на главу Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаева, заявили в МВД.

Это статья 156 УК, часть вторая - "преследование с применением насилия или угрозой применения насилия".

Бабаев заявил журналистам, что Элисашвили оскорбил его "словесно и физически". Инцидент произошел 2 декабря в районе Филармонии. Бабаев утверждает, что ему пришлось обратиться к врачам. В чем была суть конфликта он не пояснил.

Непонятно, почему МВД ждало для задержания два дня.


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