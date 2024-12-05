

Mtavari Arkhi опубликовал список имен силовиков, предположительно, участвующих в разгонах

05.12.2024 04:09





В распоряжении телеканала Mtavari Arkhi оказался список имен спецназовцев и их руководителей, которые, как утверждается, участвуют в насилии против манифестантов в Тбилиси. Сообщается, что список был тайно передан журналистам непосредственно из министерства внутренних дел.



«Спецназовцы Иванишвили действует без идентификационных номеров и в масках, чтобы их личности остались скрытыми. Но теперь их имена будет знать вся Грузия, а также члены их семей, друзья и родственники», — пишет Mtavari Arkhi.



Список включает в себя свыше 100 имен. В том числе руководителя главного управления полиции, начальников других управлений, инспекторов и др.



Источник: СОВА

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