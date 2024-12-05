Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Mtavari Arkhi опубликовал список имен силовиков, предположительно, участвующих в разгонах


05.12.2024   04:09


В распоряжении телеканала Mtavari Arkhi оказался список имен спецназовцев и их руководителей, которые, как утверждается, участвуют в насилии против манифестантов в Тбилиси. Сообщается, что список был тайно передан журналистам непосредственно из министерства внутренних дел.

«Спецназовцы Иванишвили действует без идентификационных номеров и в масках, чтобы их личности остались скрытыми. Но теперь их имена будет знать вся Грузия, а также члены их семей, друзья и родственники», — пишет Mtavari Arkhi.

Список включает в себя свыше 100 имен. В том числе руководителя главного управления полиции, начальников других управлений, инспекторов и др.


Источник: СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна