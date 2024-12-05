

Экс-генпрокурор Грузии: Операторы водометов разошлись, планировщик разгонов уволился

05.12.2024 04:10





Бывший главный прокурор Грузии и экс-депутат парламента Муртаз Зоделава, ссылаясь на свои источники, заявил о серьезных проблемах в рядах силовиков. На своей страничке в соцсети Facebook он написал:



«Все, что произошло сегодня, произошло потому, что:



Позавчера группы операторов водометов разошлись по домам (поэтому последние два дня они не могли эффективно использовать эту технику, вы все это заметили).

Вчера подал в отставку начальник департамента по разгону.

Сегодня утром главный инструктор спецов, обеспечивающий психологическую подготовку, был жестоко избит своими подчиненными, его поместили в спецчасть клиники Гудушаури.

Что все это значит? Правление Бидзины завершено, мы не должны останавливаться».



Позже в эфире телеканала Formula Муртаз Зоделава раскрыл некоторые детали. Свои источники он называть не стал, чтобы не подвергать их опасности.



По словам бывшего прокурора Грузии, после того, как операторы водометов отказались работать, силовики столкнулись с проблемой, поскольку не каждый может управлять такой спецтехникой (ушедшие сотрудники прошли многомесячную подготовку). В результате за водометы посадили каких-то других людей, «и мы видели в последние дни, как они то своих же обливали, то поливали людей шлангами со двора парламента».



Прокомментировал Зоделава и громкое увольнение в МВД – заявление об отставке написал начальник управления оперативного планирования департамента особых поручений МВД, полковник полиции Ираклий Шаишмелашвили.



Как отмечает бывший прокурор, именно в функции Шаишмелашвили входило планирование разгонов акций протеста в Тбилиси. Однако тот понимал как риски, связанные с активным использованием слезоточивого газа в жилом районе, так и то, что от его планирования мало что зависит. «Все решает Хареба [начальник департамента особых поручений Звиад Харазишвили]», — объяснил Зоделава.



Бывший главный прокурор особо обратил внимание на интенсивное применении спецназом слезоточивого газа, подчеркнув, что его использование в такой форме «не садится ни в какое планирование». Категорически запрещено пускать газ в районах с большим количеством жилых многоквартирных домов.



Помимо того, что действия спецназа могли обернуться давкой, многократное использование таких спецредств также может привести к нарушениям в ориентировании в пространстве у людей, проживающих в зоне поражения. В результате они могут даже выпасть с балкона или скатиться по лестнице.



То, что в такой форме слезоточивый газ можно использовать только в нежилых районах, по словам Зоделава, знает и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.



Третий пункт, о котором упомянул бывший прокурор, касается психологической устойчивости спецназовцев. Он напомнил, что 4 декабря Радио Свобода опубликовало видео, где силовики вступают в полемику с протестующими, которые «устроили такие филигранные дебаты, что обыграли их со счетом 1000:0». Граждане обвиняли силовиков в нарушении законов и предательстве родины.



По словам Муртаза Зоделава, в полемике участвовало 3-4 руководителя спецподразделений, которым категорически запрещена любая коммуникация с гражданами, тем более дискуссия политического содержания. В результате «они терпят страшное поражение», что видят подчиненные – около 100 спецназовцев, которых все это время убеждали в том, что они – на правильной стороне.



Зоделава отмечает, что это был очень важный эфир. После него с участников полемики спросили ответ. «Нервы сдали и случился инцидент, о котором я говорю».



Источник: СОВА

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