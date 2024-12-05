

Госсекретарь Блинкен: США решительно осуждают жестокое насилие «Грузинской мечты»

05.12.2024 04:10





США решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие партии «Грузинская мечта» в отношении грузинских граждан. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, распространенном вашингтонским журналистом Алексом Рауфоглу.



«Соединенные Штаты являются партнером Грузии и грузинского народа уже более 32 лет. Наше партнерство коренится в нашей общей любви к свободе и демократии и желании видеть Грузию в евроатлантической семье. Мы работали рука об руку со сменявшими друг друга грузинскими правительствами и грузинским народом над развитием экономики Грузии, совершенствованием системы образования, укреплением обороноспособности, расширением секторов здравоохранения и сельского хозяйства. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, и наша приверженность храброму народу Грузии и его евроатлантическим устремлениям непоколебима.



Соединенные Штаты решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие партии «Грузинская мечта» в отношении грузинских граждан, демонстрантов, представителей СМИ и оппозиционных деятелей. Мы призываем «Грузинскую мечту» прекратить свою репрессивную тактику, включая использование произвольных задержаний и физического насилия, в попытке заставить замолчать своих критиков. Мы особенно обеспокоены сообщениями о серьезных травмах, полученных людьми от рук правоохранительных органов. Те, кто был задержан за осуществление своих прав человека на мирные собрания и свободу выражения мнений, должны быть немедленно освобождены, а должностные лица, виновные в незаконном применении силы, должны быть привлечены к полной ответственности.



Соединенные Штаты солидарны с грузинским народом и его демократическими устремлениями».



Алексом Рауфоглу также добавил, что Вашингтон готовится использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции.



Примечательно, что в заявлении госсекретаря США не упоминаются ни власти Грузии, ни правительство Грузии. Говорится лишь о партии «Грузинская мечта».



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





