

Конгрессмен Джо Уилсон призывает к санкциям в отношении властей ГМ, ответственных за репрессии против активистов и оппозиции

05.12.2024 04:10





4 декабря председатель Хельсинкской комиссии США Джо Уилсон выступил с заявлением в ответ на репрессии «де-факто властей Грузии» против грузинских активистов, протестующих и членов оппозиции, подчеркнув необходимость персональных санкций со стороны Госдепартамента США и европейских союзников против «мэра Тбилиси, министра внутренних дел и всех других ответственных должностных лиц».



«Де-факто власти Грузии отказались от всех претензий на демократию и теперь начали арестовывать невинных активистов и мирных членов оппозиции в их домах и на рабочих местах. Не заблуждайтесь: «Грузинская мечта» использует диктаторскую тактику в стиле Кремля», — подчеркивает Уилсон, добавляя, что «власти США должны немедленно отреагировать и наказать тех, кто причастен к совершению насилия и жестокости в отношении невинных грузин».



Представитель США подчеркивает, что если США не предпримут никаких действий сейчас, «Грузинская мечта» продолжит наращивать свою кампанию насилия и жестокости до уровня, которого мы не видели в стране десятилетиями», подчеркивая, что «Госдепартамент должен начать с объявления персональных санкций против мэра Тбилиси, министра внутренних дел и всех других должностных лиц, ответственных за организацию этих репрессий. Призываю наших европейских союзников сделать то же самое».





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