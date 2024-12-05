

Адвокат Ники Гварамия рассказал о состоянии оппозиционного политика

05.12.2024 04:11





Адвокат лидера «Коалиции за перемены» Ники Гварамия рассказал о состоянии оппозиционного политика, находящегося в изоляторе временного содержания. По словам Дито Садзаглишвили, сейчас Гварамия чувствует себя хорошо.



«Ему нанесли удары в область живота, и во время одного из ударов из-за нехватки воздуха он на несколько секунд отключился. В целом состояние его здоровья удовлетворительное. Он в порядке и вообще не говорит о своем здоровье», - сказал адвокат.



Он также рассказал о подслушанном разговоре полицейских – Ника Гварамия задержан за мелкое хулиганство и невыполнение требований полиции. По словам Садзаглишвили, это административное правонарушение, и в течение 48 часов должен состояться суд, передает SOVA.



Адвокат также передал месседжи лидера «Коалиции за перемены»:



«Он считает, что сейчас, конечно, время грузинскому народу спокойно, твердо и мужественно продолжать протестовать и бороться против российского режима. Не будет его, будет другой лидер, и арест того или иного лидера не должен оказывать никакого влияния на протест грузинского народа против российского режима».



Напомним, что основатель телекомпании «Мтавари» и оппозиционной партии «Ахали», лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия был задержан полицией у офиса своих союзников – партий «Гирчи - больше свободы» и «Дроа» – после того, как представители МВД провели там обыск





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