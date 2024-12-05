Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕС: Мы призываем власти Грузии прекратить чрезмерное применение силы и обеспечить свободу собраний


05.12.2024   04:13


Мы призываем власти Грузии прекратить чрезмерное применение силы и обеспечить свободу собраний, — пишет в соцсети пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Евросоюза Анита Хипери.

По ее словам, все акты насилия должны быть немедленно расследованы.

«Есть тревожные сообщения из Грузии о произвольных задержаниях, насилии и жестоком обращении с протестующими. Мы призываем власти Грузии прекратить чрезмерное применение силы и обеспечить свободу собраний. Все акты насилия должны быть немедленно расследованы», — написала Анита Хипер.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна