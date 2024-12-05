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ЕС: Мы призываем власти Грузии прекратить чрезмерное применение силы и обеспечить свободу собраний
05.12.2024 04:13
Мы призываем власти Грузии прекратить чрезмерное применение силы и обеспечить свободу собраний, — пишет в соцсети пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Евросоюза Анита Хипери.
По ее словам, все акты насилия должны быть немедленно расследованы.
«Есть тревожные сообщения из Грузии о произвольных задержаниях, насилии и жестоком обращении с протестующими. Мы призываем власти Грузии прекратить чрезмерное применение силы и обеспечить свободу собраний. Все акты насилия должны быть немедленно расследованы», — написала Анита Хипер.
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