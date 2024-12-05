

Алеко Элисашвили переведен в изолятор временного содержания в Душети

05.12.2024 10:42





Один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Алеко Элисашвили переведен в изолятор временного содержания в Душети. Об этом сообщили в пресс-службе партии.



По их данным, адвокат посетил Элисашвили и сообщил, что у него отмечаются повреждения. В частности, в партии поясняют, что у Элисашвили на лице имеются кровоподтеки.



«Он бодр и говорит, что победа будет до конца. Что касается дела, то на распространенных видеокадрах видно, как Али Бабаев бежит за Алеко Элисашвили с палкой, и со стороны Элисашвили это была оборона и отпор», - отмечают в партии.



Для информации, один из лидеров «Сильной Грузии» Алеко Элисашвили был задержан правоохранителями у «Кортъярд Марриотта» в тот момент, когда завершилась встреча 4 оппозиционных партий, преодолевших барьер.



Для информации, 3 декабря председатель "Национального конгресса азербайджанцев Грузии" Али Бабаев заявил, что один из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Алеко Элисашвили нанес ему словесное и физическое оскорбление. По словам Бабаева, инцидент произошел вечером 2 декабря возле одной из аптек, расположенных на территории у филармонии. По его словам, в результате произошедшего ему потребовалось отправиться в клинику.





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