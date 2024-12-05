

Специальная следственная служба распространяет заявление о ходе расследования в связи с акциями

05.12.2024 10:52





Специальная следственная служба распространила заявление о ходе расследования, связанного с акциями протеста, проходившими в ноябре и декабре 2024 года.



Как поясняют в ведомстве, в Специальной следственной службе ведется активное расследование по фактам превышения служебных полномочий с применением насилия в отношении участников протестных акций и незаконного воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов. Расследование осуществляется по статье 333, часть 3, пункт «б» и статье 154, часть 2-я УК Грузии.



«Служба получила 319 сообщений о нарушениях прав, в том числе на «горячую линию», а также от аппарата Народного защитника, медиаомбудсмена и из изоляторов временного содержания. Среди пострадавших — участники акций и представители СМИ. Служба продолжает прием сообщений в постоянном режиме, оперативно реагируя на каждое из них, используя максимум доступных ресурсов.



С момента начала расследования в изоляторах временного содержания, медицинских учреждениях и в следственном органе было допрошено 140 человек (включая 5 журналистов), медицинская экспертиза проведена 42 гражданам.



С целью сбора доказательств осмотрены места происшествий, где были идентифицированы интересующие следствие камеры наблюдения. Проводится анализ сотен часов телевизионных записей из публичных интернет-источников.



Начат процесс изъятия видеоматериалов с частных и общественных объектов, расположенных в местах происшествий. Аналогичный процесс проводится с различными телекомпаниями.



Из Центра по координации чрезвычайных ситуаций и скорой медицинской помощи запрашиваются данные о сотрудниках бригад скорой помощи, оказывавших помощь пострадавшим на акциях. У медицинских учреждений запрашивается документация о лицах, которым была оказана амбулаторная или стационарная помощь после получения травм в ноябре и декабре 2024 года.



С целью опроса правоохранителей, из Департамента временного содержания Министерства внутренних дел запрашиваются протоколы административного задержания и медицинская документация.



Служба предоставляет всем лицам, заявляющим о нарушении их прав со стороны правоохранительных органов, а также их адвокатам доступ к уголовным делам и возможность ознакомится с материалами дела.



Специальная следственная служба активно проводит все необходимые следственные и процессуальные действия по делу», — говорится в заявлении ведомства.



В службе также заявили, что информация о ходе и результатах расследования будет предоставляться общественности поэтапно.





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