

Зеленский анонсировал санкции против грузинских властей, в Москве вступились за ГМ

05.12.2024 11:11





Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал санкции против властей Грузии на фоне жестоких подавлений проевропейских протестных акций в Тбилиси.



«Поручил подготовить соответствующие санкционные решения», — сказал украинский президент в видео-обращении в среду.



По его словам, Киев готовит «юридическую реакцию» совместно с партнерами.



Зеленский считает, что «сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России», и эта проблема касается не только этого государства.



«Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа. Когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко определяет, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии», – сказал он.



Власти Тбилиси это заявление пока не комментировали. Реакция российских официальных лиц не заставила ждать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за «Грузинскую мечту», заявив, что Зеленского «заела злоба».



«Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?», — написала Захарова в своем Telegram-канале.



Стихийные протесты продолжаются в Грузии уже неделю. Они вспыхнули после заявления властей о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.



Ранее на этой неделе Литва, Эстония и Латвия объявили о вводе индивидуальных санкций в отношении 11 представителей властей Грузии. В частности, въезд в эти страны запретили основателю и почетному председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, главе МВД Вахтангу Гомелаури и другим высокопоставленным чиновникам силовых ведомств.



Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне объявил, что Вашинтогтон также готовит санкции в ответ на подрыв демократии в Грузии.



Источник: Новости - Грузия

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