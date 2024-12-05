

Ги Верхофстадт: Срочно необходимо чрезвычайное заседание Европейского совета для утверждения санкций

05.12.2024 11:17





Европарламентарий и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт откликается на события в Грузии и заявляет, что необходимо чрезвычайное заседание Европейского совета для утверждения санкций.



«Насильственное давление на лидеров оппозиции в Грузии требует действий со стороны ЕС. Срочно необходимо чрезвычайное заседание Европейского совета, чтобы утвердить санкции!» - пишет бельгийский европарламентарий на социальной платформе X.





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