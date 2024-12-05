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Украина ввела санкции против Иванишвили и представителей его власти
05.12.2024 12:25
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пророссийской власти Грузии, в частности миллиардера экс-премьера Бидзина Иванишвили и его приспешников.
"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину...
Украина применила санкции против Иванишвили и его сообщников - 19 человек. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей.
И мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально", - заявил президент Украины.
По словам Зеленского, если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше - потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы. Он призвал вместе защищаться против Москвы.:
«Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию путину. Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше - потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы. Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе надо защищаться против москвы. Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально».
Полный список:
• Бидзина Иванишвили
• Григол Лилуашвили
• Кахабер Каладзе
• Михеил Чинчаладзе
• Мамука Мдинарадзе
• Вахтанг Гомелаури
• Отар Парцхаладзе
• Иракли Рухадзе
• Леван Мурусидзе
• Виктор Джапаридзе
• Димитри Самхарадзе
• Гиорги Хаиндрава
• Иракли Кобахидзе
• Гиорги Кобахидзе
• Звиад Шаламберидзе
• Шалва Тадумадзе
• Теа Цулукиани
• Иракли Карселадзе
• Каха Бекаури.
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