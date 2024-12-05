

Украина ввела санкции против Иванишвили и представителей его власти

05.12.2024 12:25





Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пророссийской власти Грузии, в частности миллиардера экс-премьера Бидзина Иванишвили и его приспешников.



"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину...



Украина применила санкции против Иванишвили и его сообщников - 19 человек. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей.



И мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально", - заявил президент Украины.



По словам Зеленского, если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше - потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы. Он призвал вместе защищаться против Москвы.:



«Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию путину. Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше - потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы. Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе надо защищаться против москвы. Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально».



Полный список:

• Бидзина Иванишвили

• Григол Лилуашвили

• Кахабер Каладзе

• Михеил Чинчаладзе

• Мамука Мдинарадзе

• Вахтанг Гомелаури

• Отар Парцхаладзе

• Иракли Рухадзе

• Леван Мурусидзе

• Виктор Джапаридзе

• Димитри Самхарадзе

• Гиорги Хаиндрава

• Иракли Кобахидзе

• Гиорги Кобахидзе

• Звиад Шаламберидзе

• Шалва Тадумадзе

• Теа Цулукиани

• Иракли Карселадзе

• Каха Бекаури.







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