

При задержании в отношении Алеко Элисашвили было применено серьезное насилие - адвокат

05.12.2024 13:11





При задержании Алеко Элисашвили подвергся серьезному насилию – имел место и факт побоев, на лице у него повреждения, кровоподтеки, синяки, возможно, сломано ребро – об этом сообщил «Интерпрессньюс» адвокат одного из лидеров "Сильной Грузии" Алеко Элисашвили Георгий Рехвиашвили.



По его словам, Алеко Элисашвили был задержан с применением силы.



По словам правозащитника, у оппозиционного политика повреждения на лице, а также в области спины.



«Вчера вечером я посетил Алеко. У него повреждения на лице и в области спины. Думаю, у него сломано ребро, потому что ощущает сильную боль. В связи с этим мы требуем экспертизу, сделают рентген и увидим его состояние, но факт и очевидно, что во время задержания в отношении него было серьезное насилие. Задержание было произведено с применением силы. Имел место и факт побоев.



Мы потребовали перевести его в клинику, предположительно, сегодня вопрос решится. Вчера было поздно, перевода не было, и, надеюсь, сегодня как минимум проверят и установят, реально ли это например, сломанное ребро, которое требует большего внимания. У него повреждения, синяки, кровоподтеки. Это уже признак избиения», - сказал адвокат.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





