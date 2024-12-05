

Член «Гахария для Грузии»: мы сделаем все, чтобы права госслужащих не нарушались

05.12.2024 13:24





«Мы продолжим работать с нашими западными партнерами, чтобы санкции коснулись режима олигарха Иванишвили и тех преступников, которые систематически применяли грубую силу против каждого гражданина», заявляет член партии «Гахария для Грузии» Теона Акубардия.



«Я хотела бы сказать большое спасибо всем государственным служащим, которые сегодня стоят на страже Конституции Грузии. Сопротивление госслужащих и защита конституции продолжается. Вчерашние заявления послужили защите конституции.



Мы сделаем все, чтобы законные права госслужащих не нарушались узурпаторами власти. Именно поэтому правовая защита государственных служащих станет частью нашей важной правовой деятельности, которую мы уже начали. Очень важна поддержка, каждого гражданина Грузии со стороны Запада, тех, кто хочет европейского будущего и демократии в Грузии.



На Западе очень четко видят применение авторитарных методов, которые стали еще хуже после вчерашних событий, когда абсолютно незаконно начали врываться в квартиры и обыскивать их в присутствии несовершеннолетних. Поэтому применение санкций, о чем мы услышали со стороны США, является еще одной безошибочной поддержкой, которую Запад оказывает гражданам Грузии.



Мы выбираем западную, европейскую семью. Мы продолжим работать с нашими западными партнерами, как мы это делали до сих пор, над применением санкций к режиму олигарха Иванишвили и тем преступникам, которые систематически применяли грубую силу против каждого гражданина. Мне сложно было бы назвать это полицией. Конечно, мы будем работать над тем, чтобы были наказаны не граждане Грузии, а режим Иванишвили. Это будет нашей важной задачей в работе по возвращению Грузии в конституционное пространство», — заявила Теона Акубардия.



Источник: SOVA

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