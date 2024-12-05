

Четыре оппозиционных объединения Грузии создали информационный центр

05.12.2024 13:35





Четыре оппозиционных политических объединения Грузии, преодолевших проходной барьер на парламентских выборах, однако отказавшихся от мандатов, создали совместный информационный центр. Об этом решении объявили сегодня на пресс-конференции лидер «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе, представитель «Единства – Национального движения» Лаша Бакрадзе, «Сильной Грузии» Леван Цуцкиридзе и «Гахария - за Грузию» Теона Акубардия.



Было объявлено, что с сегодняшнего дня будет запущен единый информационный центр оппозиции, который будет постоянно предоставлять общественности актуальную информацию и оценки текущих событий в стране со стороны оппозиции.



По мнению Левана Цуцкиридзе, насилие властей над гражданами и их задержания указывают на то, что «незаконный режим находится на завершающей стадии распада». Он подчеркнул, что многие государственные служащие уже отошли от политики правительства, и призвал к неповиновению всех работающих в государственном секторе.



Цуцкиридзе обратился к полицейским и напомнил, что их обязанность – защищать всех граждан, а не одну сторону, поэтому они не должны «выполнять незаконные приказы нелегитимного режима, а также наносить увечья грузинской молодежи».





Протесты начались в Тбилиси и других городах Грузии 28 ноября после того, как правительство «Грузинской мечты» решило не ставить вопрос о начале переговоров с Евросоюзом о вступлении до конца 2028 года и отказаться от бюджетных грантов ЕС. Члены «Грузинской мечты» же продолжают утверждать, что их целью остается вступление Грузии в Евросоюз к 2030 году. Участники протестов обвиняют правительство в остановке процесса европейской интеграции и требуют новых парламентских выборов.





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