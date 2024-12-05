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Георгий Вашадзе: «Грузинская мечта» испытывает серьезный внутренний кризис
05.12.2024 14:22
Вчерашняя мирная акция ясно показывает, что «Грузинская мечта» испытывает серьезный внутренний кризис – их внутренние противостояния, дезорганизация политического руководства и идентификация совершивших насилие ослабили насилие, - заявил один из лидеров «Единства - Национального движения» Георгий Вашадзе.
По его словам, начался процесс разрушения самопровозглашенной власти.
«Вчерашняя акция была совершенно мирной, что еще раз подтверждает, что участники акции стоят твердо и действуют в конституционных рамках.
Процесс разрушения самопровозглашенной власти начался, это показывает, что ресурсов в борьбе за власть у них уже не осталось.
Сейчас единственное, на что они надеются, это на то, чтобы на улицу вышло немного людей, чтобы мы устали и остались дома, что недопустимо.
Победа очень близка, борьба до конца», - заявил Вашадзе.
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