

Генсек ООН призывает стороны в Грузии воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшему насилию

05.12.2024 14:23





С беспокойством наблюдаем за развитием событий в Грузии и подчеркиваем важность соблюдения свободы выражения и мирных собраний, - об этом заявил пресс-спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.



По его словам, равно важно, чтобы все сообщения о нарушениях прав человека были расследованы своевременно и с полной прозрачностью.



«Генеральный секретарь призывает всех акторов воздерживаться от действий, которые могут вызвать дальнейшее насилие, и попытаться преодолеть разногласия путем диалога», - сказал Стефан Дюжаррик.





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