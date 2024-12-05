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Генсек ООН призывает стороны в Грузии воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшему насилию
05.12.2024 14:23
С беспокойством наблюдаем за развитием событий в Грузии и подчеркиваем важность соблюдения свободы выражения и мирных собраний, - об этом заявил пресс-спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, равно важно, чтобы все сообщения о нарушениях прав человека были расследованы своевременно и с полной прозрачностью.
«Генеральный секретарь призывает всех акторов воздерживаться от действий, которые могут вызвать дальнейшее насилие, и попытаться преодолеть разногласия путем диалога», - сказал Стефан Дюжаррик.
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