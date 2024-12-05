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Получены сообщения о нарушении прав 319 лиц - Специальная следственная служба
05.12.2024 14:26
В Специальную следственную службу по горячей линии, а также из аппарата народного защитника, медиа-омбудсмена и изоляторов временного содержания поступило сообщение о нарушении прав 319 лиц, среди которых есть как участники акции, так и представители медиа.
Как говорится в сообщении Специальной следственной службы, с начала расследования до настоящего времени в следственном органе, изоляторах временного содержания и медицинских клиниках опрошены 140 человек (в том числе 5 журналистов), 42 гражданина прошли медицинскую экспертизу.
В информации говорится, что в Специальной следственной службе ведется активное расследование по фактам превышения служебных полномочий с применением насилия в отношении участников протестных акций в ноябре, декабре 2024 года и незаконного препятствования профессиональной деятельности журналистов. Расследование по фактам идет в соответствии с частью 3 статьи 333, и частью 2 статьи 154 УК Грузии.
Отмечается, что Служба в постоянном режиме продолжает прием сообщений и оперативно реагирует на каждое из них, используя максимум доступных ресурсов.
«С момента начала расследования, в следственном органе, изоляторах временного содержания, медицинских клиниках и было опрошено 140 лиц (включая 5 журналистов), медицинская экспертиза проведена 42 гражданам.
С целью получения доказательств на различных локациях осмотрены места происшествий, где были идентифицированы интересующие следствие камеры видеонаблюдения. В непрерывном режиме проводится изучение/анализ сотен часов записей телепередач, имеющихся в публичном интернет-пространстве.
Начат процесс затребования видеоматериалов с частных и общественных объектов, расположенных в местах происшествий. Затребование видеоматериалов проводится и с различных телекомпаний», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что запрошена информация из Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной медицинской помощи о сотрудниках скорой помощи, оказывавших помощь пострадавшим на акциях, у медицинских учреждений - документация о лицах, которым была оказана амбулаторная /стационарная помощь после получения травм на акции в ноябре и декабре 2024 года.
«С целью опроса правоохранителей из Департамента обеспечения временного содержания МВД собираются протоколы административного задержания и медицинская документация.
Служба предоставляет всем лицам, указывающим на нарушение их прав со стороны правоохранителей, а также их адвокатам доступ к уголовным делам и возможность ознакомится с материалами дела.
Специальная следственная служба активно проводит по делу все необходимые следственные и процессуальные действия», - говорится в заявлении.
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