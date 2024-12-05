

Джапаридзе назвал постановкой кадры с «коктейлями Молотова», изъятыми из офисов оппозиции

05.12.2024 14:44





Лидер оппозиционной партии «Гирчи больше свободы» Зураб Джапаридзе назвал постановкой кадры МВД Грузии с изъятыми «коктейлями Молотова».



«МВД распространило кадры об изъятии «коктейлей Молотова». По ним видно, что это было постановочной сценой. На них были бутылки, в которые были засунуты тряпки. «Коктейли Молотова» так не делаются – сначала в бутылку заливают бензин, а потом кладут тряпку, а не наоборот. Им это необходимо, чтобы запугать население, будто бы кто-то готовит «коктейли Молотова» где-то в офисах», — заявил Джапаридзе.



По словам оппозиционера, в офисах партий, где проводились обыски, хранились только те вещи, которые официально продаются в магазинах и не являются противоправными – палатки, маты, респираторы и так далее.



В среду полиция провела обыски в офисах партий «Дроа», «Гирчи», молодежной организации «Национального движения», движения «Джиути», а также в квартирах нескольких гражданских активистов. В их числе оказались создатели фейсбук-группы «Даитове», посредством которой общаются участники акций.



По данным МВД, в качестве вещдоков полицейские изъяли каски, респираторы, большое количество пиротехники, электронные носители, компьютерная техника, «коктейли Молотова», баллончики с краской.с





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