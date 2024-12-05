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Президент помиловала 10 осужденных
05.12.2024 15:46
Президент Грузии сегодня помиловала 10 осужденных, из них 3 полностью освобождены от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, в том числе 1 осужденная женщина.
По информации администрации президента, 4 осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, в том числе 1 осужденной женщине. Акт помилования также коснулся 3 условно осужденных, которые полностью освобождены от дальнейшего отбывания условного срока.
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