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Президент помиловала 10 осужденных


05.12.2024   15:46


Президент Грузии сегодня помиловала 10 осужденных, из них 3 полностью освобождены от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, в том числе 1 осужденная женщина.

По информации администрации президента, 4 осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, в том числе 1 осужденной женщине. Акт помилования также коснулся 3 условно осужденных, которые полностью освобождены от дальнейшего отбывания условного срока.


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