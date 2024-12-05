Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саломе Зурабишвили президенту Украины: Спасибо, Владимир!


05.12.2024   15:51


Не смогла бы сказать лучше. Спасибо, Владимир! - так президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на заявление президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против Бидзины Иванишвили и еще 18 лиц в Грузии.

«Россия пытается вернуть себе контроль над Черным морем!», - пишет президент Зурабишвили на платформе Х.

Напомним, Украина ввела санкции в отношении Бидзины Иванишвили и еще 18 лиц, среди которых: Каха Каладзе, Ираклий Кобахидзе, Григол Лилуашвили, Вахтанг Гомелаури, Мамука Мдинарадзе и Ираклий Карселадзе.

«Мы не можем потерять никого в этом регионе - ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе мы должны защитить себя от Москвы», - заявил Зеленский.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна