

Саломе Зурабишвили президенту Украины: Спасибо, Владимир!

05.12.2024 15:51





Не смогла бы сказать лучше. Спасибо, Владимир! - так президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на заявление президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против Бидзины Иванишвили и еще 18 лиц в Грузии.



«Россия пытается вернуть себе контроль над Черным морем!», - пишет президент Зурабишвили на платформе Х.



Напомним, Украина ввела санкции в отношении Бидзины Иванишвили и еще 18 лиц, среди которых: Каха Каладзе, Ираклий Кобахидзе, Григол Лилуашвили, Вахтанг Гомелаури, Мамука Мдинарадзе и Ираклий Карселадзе.



«Мы не можем потерять никого в этом регионе - ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе мы должны защитить себя от Москвы», - заявил Зеленский.





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