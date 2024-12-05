|
|
|
Саломе Зурабишвили президенту Украины: Спасибо, Владимир!
05.12.2024 15:51
Не смогла бы сказать лучше. Спасибо, Владимир! - так президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на заявление президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против Бидзины Иванишвили и еще 18 лиц в Грузии.
«Россия пытается вернуть себе контроль над Черным морем!», - пишет президент Зурабишвили на платформе Х.
Напомним, Украина ввела санкции в отношении Бидзины Иванишвили и еще 18 лиц, среди которых: Каха Каладзе, Ираклий Кобахидзе, Григол Лилуашвили, Вахтанг Гомелаури, Мамука Мдинарадзе и Ираклий Карселадзе.
«Мы не можем потерять никого в этом регионе - ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе мы должны защитить себя от Москвы», - заявил Зеленский.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна