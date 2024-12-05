

Страсбург подтвердил растрату экс-министром обороны Кезерашвили 5 млн 60 тысяч евро - Минюст

05.12.2024 16:32





Страсбургский суд подтвердил, что Давид Кезерашвили растратил 5 миллионов 60 тысяч евро, предназначенных для грузинской армии, и установил, что в отношении Кезерашвили не имело места преследование по политическому признаку - подождем, как на отреагируют европейские коллеги, представившие Кезерашвили медиа-менеджером, - об этом на пресс-конференции заявил министр юстиции Грузии Анри Оханашвили.



«Страсбургский суд подтвердил, что Давид Кезерашвили во время своего пребывания на посту министра обороны, незадолго до августовской войны 2008 года растратил крупную сумму денег, предназначенную для грузинской армии, в частности, 5 миллионов 60 тысяч евро, это по сегодняшнему курсу около 15 миллионов лари. Страсбургский суд установил, что Давида Кезерашвили не преследовали по политическому признаку, также вердикт Верховного суда Грузии о признании Кезерашвили виновным был обоснованным и в отношении него не имело места нарушение презумпции невиновности.



Хочу напомнить общественности о преступной схеме, совершенной Кезерашвили. Во время своего пребывания на посту министра обороны незадолго до августовской войны 2008 года, в нарушение закона, Кезерашвили за один день оформил фиктивный договор с зарегистрированной в офшоре компанией о боевой подготовке грузинской армии. Более того, это соглашение было оформлено в обход Генерального штаба Сил обороны. В действительности никакая подготовка грузинской армии не проводилась, в результате предназначавшиеся грузинской армии средства в размере 5 миллионов 60 тысяч евро были целенаправленно растрачены. Кезерашвили, разбогатевший на разграблении грузинской армии, в Страсбургском суде дополнительно требовал от государства 15 тысяч евро за моральный ущерб, в чем Страсбургский суд ему отказал. С учетом всего этого Страсбургский суд подтвердил факт совершения Кезерашвили преступления особо тяжкой категории и тем самым признал законность приговора Верховного суда Грузии. Поздравляю наше государство, грузинскую армию и наше общество с этой достойной победой в Европейском суде. Также мы подождем, как европейские коллеги, авторы резолюции, которые представили Кезерашвили как медиа-менеджера, заботящегося о СМИ, отреагируют на решение Страсбургского суда», - заявил Оханашвили.





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