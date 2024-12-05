

Кобахидзе подтвердил, что Запад не признал легитимность выборов

05.12.2024 16:52





Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе подтверждает, что страны Запада до сих пор не признали легитимность результатов парламентских выборов.



По словам Кобахидзе, принципиально важно, чтобы все страны признали легитимность результатов парламентских выборов.



Так Кобахидзе ответил на вопрос, имели ли члены правительства «Грузинской мечты» коммуникацию со своими европейскими партнерами после выборов.



«Мы будем ждать признания легитимности выборов со стороны каждой страны, и это, конечно, даст нам возможность для активизации двусторонних отношений.



Это принципиально важно – каждый должен принять заключение БДИПЧ/ОБСЕ. Мы будем ждать такого признания и после этого, конечно, будем активны [в отношениях] с любой страной», — заявил Кобахидзе.



Единственной европейской страной, поздравившей «Грузинскую мечту» с победой на парламентских выборах, является Венгрия.







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