

Посольство США в Грузии публикует очередную карточку

05.12.2024 17:35





Посольство США в Грузии публикует очередную карточку.



Карточка касается лояльности Соединенных Штатов Америки к грузинскому народу.



«Наша преданность грузинскому народу крепка как железо» — говорится в публикации.



Напомним, что премьер-министр Грузии назвал последние публикации посольства США «нарушением Венской конвенции».





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