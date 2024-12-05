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Посольство США в Грузии публикует очередную карточку


05.12.2024   17:35


Посольство США в Грузии публикует очередную карточку.

Карточка касается лояльности Соединенных Штатов Америки к грузинскому народу.

«Наша преданность грузинскому народу крепка как железо» — говорится в публикации.

Напомним, что премьер-министр Грузии назвал последние публикации посольства США «нарушением Венской конвенции».


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