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Посольство США в Грузии публикует очередную карточку
05.12.2024 17:35
Посольство США в Грузии публикует очередную карточку.
Карточка касается лояльности Соединенных Штатов Америки к грузинскому народу.
«Наша преданность грузинскому народу крепка как железо» — говорится в публикации.
Напомним, что премьер-министр Грузии назвал последние публикации посольства США «нарушением Венской конвенции».
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