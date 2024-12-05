

Противостояние в стране достигло опасного уровня - Омбудсмен

05.12.2024 17:39





«Поляризация и противостояние в стране достигли крайне опасного уровня, Грузия – маленькая страна и в таких условиях противостояние затрагивает все сферы общества. Ответственность в первую очередь лежит на правительстве, но также особую роль играют средства массовой информации, которые способствуют формированию общественного мнения», — заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани.



По словам омбудсмена, представители Народного защитника посетили Нику Гварамия, Гелу Хасая, Зураба Датунашвили, а также семь человек, задержанных по уголовным делам.



«По словам Ники Гварамия, его арестовали незаконно. В ходе ареста он подвергался физическому насилию и словесным оскорблениям. Я много раз объяснял и повторю здесь, вызывают беспокойство методы, используемые правоохранителями для задержания граждан», — заявил Иоселиани.



Леван Иоелиани посетил и арестованного Алеко Элисашвили.



«Хотелось бы отдельно отметить непропорциональную силу, примененную полицейскими при задержании арестованного вчера Алеко Элисашвили. Мы посетили его вчера. На лице у него травмы в виде синяков и царапин, и он указывает на травму спины в результате избиения», — Заявил Народный защитник.







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