

Кобахидзе ждет признания легитимности выборов в Грузии европейскими лидерами

05.12.2024 18:20





Правительство в Тбилиси ждет, когда европейские лидеры признают легитимность парламентских выборов в Грузии. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Журналисты поинтересовались о наличии каких-либо коммуникаций с европейскими партнерами после утверждения нового правительства 28 ноября.



«Мы будем ждать, пока каждая страна признает легитимность выборов и, конечно, это позволит нам активизировать двусторонние отношения. Это принципиально важно – каждый должен принять заключение БДИПЧ/ОБСЕ. Мы будем ждать такого признания и после этого, конечно, будем активны с любой страной», — заявил Кобахидзе.



Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» получила 89 из 150 мест в законодательном органе. Остальные распределились между четырьмя коалициями оппозиционных партий.



С официальными результатами согласна только правящая партия. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Они не участвуют в работе парламента.



В ЕС и США призывали Тбилиси провести объективное расследование выборов, чтобы проверить «серьезные подозрения», связанные с фальсификациями.



Напряженность между «Грузинской мечтой» и оппонентами, обвиняющими ее в проведении все более авторитарной, антизападной и пророссийской политики, возросла после отказа правительства от открытия переговоров с ЕС на четыре года. В Тбилиси стихийные митинги, главными требованиями которых является отставка правительства и новые выборы, разгоняют с использованием водометов и слезоточивого газа.







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