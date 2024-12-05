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Нидерланды попросят Евросоюз приостановить безвизовый режим с Грузией
05.12.2024 18:21
Нидерланды обратятся к Евросоюзу с просьбой приостановить действие безвизового режима с Грузией в ответ на массовые задержания участников проевропейских протестных акций в Тбилиси. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп, сообщает Reuters.
По словам министра, Амстердам направит официальный запрос в ЕС, чтобы «дать понять грузинскому правительству, что выбранный им путь имеет свою цену».
Вельдкамп общался с журналистами перед началом двухдневной встречи министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте. Он заявил, что также попросит ОБСЕ провести расследование в отношении грузинского правительства и его действий.
Процедура приостановки безвиза может быть запущена одним из 27 государств-членов ЕС или же Европейской комиссией. Для ограничения достаточно квалифицированное большинство, то есть поддержка решения 15 странами Евросоюза.
В таком случае безвиз могут приостановить на 12 месяцев, затем – еще на 24 месяца. Если за это время не будет найдено решение, позволяющее исправить ситуацию, ЕС может принять решение об окончательной отмене безвизового режима.
О том, что приостановка безвиза может стать ответом на демократический откат Грузии, в Брюсселе предупреждают уже давно. Впервые такая инфрмация появилась в СМИ после задействования в Грузии закона об иноагентах. Власти Грузии уверяют, что проблем с безвизовым режимом не будет, несмотря на предупреждения.
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