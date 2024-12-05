|
|
|
Руководитель МИД Грузии покинула заседание ОБСЕ перед выступлением Лаврова
05.12.2024 18:23
Во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ представители ряда делегаций совершили демарш и покинули зал.
Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в частности, покинула де-факто глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, подтвердили «Эху Кавказа» в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии «Европейской правде» сообщил, что перед выступлением Лаврова зал покинули представители делегаций Грузии, Чехии, Румынии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. По его словам, Чехия, Польша, Латвия и Грузия совершили демарш на уровне глав МИД. Румыния и Эстония – на уровне дипломатов низшего ранга, Литва не присутствовала на заседании ОБСЕ.
Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в мероприятии ОБСЕ – это его первая поездка в страну ЕС с февраля 2022 года. Перед этим власти Мальты аннулировали визу официального представителя МИД РФ Марии Захаровой – за день до заседания.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна