

Руководитель МИД Грузии покинула заседание ОБСЕ перед выступлением Лаврова

05.12.2024 18:23





Во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ представители ряда делегаций совершили демарш и покинули зал.



Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в частности, покинула де-факто глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, подтвердили «Эху Кавказа» в грузинском внешнеполитическом ведомстве.



Спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии «Европейской правде» сообщил, что перед выступлением Лаврова зал покинули представители делегаций Грузии, Чехии, Румынии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. По его словам, Чехия, Польша, Латвия и Грузия совершили демарш на уровне глав МИД. Румыния и Эстония – на уровне дипломатов низшего ранга, Литва не присутствовала на заседании ОБСЕ.



Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в мероприятии ОБСЕ – это его первая поездка в страну ЕС с февраля 2022 года. Перед этим власти Мальты аннулировали визу официального представителя МИД РФ Марии Захаровой – за день до заседания.





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