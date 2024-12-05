

Участники акций заявляют, что сотрудники спецназа конфисковали их личные вещи и не возвращают

05.12.2024 20:15





На протестах в Грузии участники заявляют о том, что сотрудники спецназа конфисковали их личные вещи, которые до сих пор не возвращены. Большинство жалоб связаны с утратой мобильных телефонов, но среди пропавших вещей также числятся обувь, куртки, наушники, очки и другие предметы.



Процедура изъятия вещей



Согласно закону, при задержании личные вещи должны быть описаны, составлен акт, который подписывает задержанный, а сами вещи дезинфицированы и запечатаны. После освобождения их обязаны вернуть владельцу. Однако многие граждане сообщают, что их вещи даже не были зарегистрированы в актах.



Примеры случаев



Ираклий Цулайа, задержанный 29 ноября возле школы, рассказал, что спецназ избил его и его брата. После избиения у него исчез телефон, который, по его словам, позже был обнаружен в офисе департамента специальных заданий с помощью функции Find My iPhone. Он считает, что его украли именно сотрудники спецназа.



Журналистка Анна Мсхаладзе потеряла телефон, когда снимала насилие на улице Чичинадзе. Один из спецназовцев заставил её уронить телефон, а затем, предположительно, украл его.



Ака Заркуа, редактор "Реалполитики", также подвергся нападению спецназа. Хотя телефон у него не отобрали, из рюкзака пропали солнечные очки.



Дато Абуладзе, человек с нарушением слуха, был жестоко избит 3 декабря, хотя, по словам свидетелей, он не принимал участия в акции. Ему также украли телефон.



Реакция правозащитников



Юристы и правозащитники указывают на нарушение прав задержанных. Теона Закариашвили, юрист Transparency International Georgia, отметила, что из десяти протестующих, с которыми она общалась на прошлой неделе, у всех пропали личные вещи. Организации требуют провести расследование и вернуть имущество пострадавшим.



Друзья некоторых пострадавших, таких как Дато Абуладзе, начали сбор средств для покупки новых телефонов.





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