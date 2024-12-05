

ЕСПЧ признал проблему беспристрастности суда в деле экс-министра обороны Кезерашвили

05.12.2024 20:50





Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил иск экс-министра обороны Грузии, основателя оппозиционного телеканала Formula Давида Кезерашвили, выявив нарушение права на справедливое судебное разбирательство в части беспристрастности суда.



Иск касался т.н «дела об учениях» — присвоении более 5 млн евро в рамках учебного проекта Минобороны. В августе 2017 года Тбилисский городской суд оправдал Кезерашвили. Позже решение подтвердил Тбилисский аппеляционный суд. Три года спустя Верховный суд Грузии пересмотрел их по требованию прокуратуры и заочно приговорил Кезерашвили к 5 годам лишения свободы. Сам экс-министр утверждал, что дело политизировано, а власти пытается подавить свободу слова, конфискуя активы Formula.



ЕСПЧ посчитал, что участие судьи, который ранее был Генеральным прокурором Грузии, в рассмотрении апелляции по делу Кезерашвили могло вызвать сомнения в беспристрастности Верховного суда. Однако, несмотря на это, суд не нашел, что выводы Верховного суда были необоснованными или несправедливыми настолько, чтобы повлиять на справедливость разбирательства или привести к отказу в правосудии.



На решение ЕСПЧ отозвался министр юстиции Грузии Анри Оханашвили. По его оценке, Страсбургский суд подтвердил, что Кезерашвили присвоил предназначенные для грузинской армии миллионы, и то, что он «не привлекался к уголовной ответственности по политическим мотивам».



«Страсбургский суд подтвердил, что Кезерашвили совершил особо тяжкое преступление и тем самым признал законность приговора Верховного суда Грузии», — заявил Оханашвили на брифинге в четверг.



В ответ Кезерашвили обвинил министра юстиции в «недобросовестных манипуляциях».

«Страсбургский суд не является судом высшей инстанции, который заслушивает и пересматривает приговор по обвинению, представленному в уголовном деле на национальном уровне. Отсылка на подтверждение моей вины является недобросовестной манипуляцией, поскольку Страсбургский суд вообще не обсуждает существенные стороны дела», — заявил Кезерашвили.



Кезерашвили занимал пост главы финансовой полиции, а затем министра обороны при президенте Михаиле Саакашвили. С 2008 года он не работал на правительственных должностях.



В 2013 году, после смены власти, против него возбуждили несколько уголовных дел. По двум из них его заочно оправдли. В 2014 году суды Франции и в 2016 году суд Лондона отказали в его экстрадиции в Грузию. Сейчас Кезерашвили живет в Лондоне и занимается бизнесом.



В «Грузинской мечте» называют Кезерашвили «олигархом». Так они подчеркивают его влияние и связи с оппозицией в стране.



В сентябре этого года Кезерашвили и еще трем лицам предъявили обвинения в «мошенничестве и отмывании денег организованной группой» по делу о «колл-центрах». Сам он также назвал их политически мотивированными.





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