

Госсекретарь США: Штаты обеспокоены решением «Мечты» остановить процесс присоединения к ЕС

05.12.2024 20:52





«США разделяют обеспокоенность многих членов ОБСЕ решением «Грузинской мечты» остановить процесс присоединения Грузии к Евросоюзу», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на 31-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Мальте.



«Мы поддерживаем право на мирный протест и осуждаем жестокую агрессию и репрессии против людей, которые выступают за то, чтобы их страна оставалась на пути тесной связи с Европой, в частности нападения на журналистов и их задержания.



Антидемократические действия «Грузинской мечты» подчеркивают важность работы ОБСЕ по укреплению гражданского общества, защиты свободы прессы, а также усилению защиты журналистов, антикоррупционных активистов и защитников прав человека», — заявил Энтони Блинкен.



По его словам, ОБСЕ в этом году наблюдала за десятками выборов, в том числе в США, и оценки организации считаются золотым стандартом.



«ОБСЕ подтвердила, что, несмотря на вмешательство России, второй тур выборов в Молдове прошел хорошо. Теперь румынские власти разоблачают обширные и хорошо финансируемые усилия России.



В то же время наблюдатели в Грузии пролили свет на тревожные сообщения о запугивании избирателей и попытках правящей партии изменить правила игры в свою пользу», — отметил госсекретарь США.



Напоминаем, что Соединенные Штаты Америки готовятся принять дополнительные санкции в ответ на текущие события в Грузии, о чем ранее заявил госсекретарь США.





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