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Восьмой день протестов в Грузии
05.12.2024 20:54
По всей Грузии вот уже восьмой день проходят протестные акции. Эпицентром событий в Тбилиси про прежнему остается проспект Руставели – территория у здания парламента, которая сейчас перекрыта участниками митинга несогласными с решением «Грузинской мечты» отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года и требующими перевыборов.
Акции проходят и в других крупных городах страны. К примеру, в Батуми. Демонстранты здесь собрались перед Государственным университетом имени Шота Руставели. Протестующие принесли к месту флаги Грузии и Евросоюза.
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