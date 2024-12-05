

Восьмой день протестов в Грузии

05.12.2024 20:54





По всей Грузии вот уже восьмой день проходят протестные акции. Эпицентром событий в Тбилиси про прежнему остается проспект Руставели – территория у здания парламента, которая сейчас перекрыта участниками митинга несогласными с решением «Грузинской мечты» отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года и требующими перевыборов.



Акции проходят и в других крупных городах страны. К примеру, в Батуми. Демонстранты здесь собрались перед Государственным университетом имени Шота Руставели. Протестующие принесли к месту флаги Грузии и Евросоюза.







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