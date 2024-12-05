

Четыре депутата Европарламента призывают ввести санкции против политических лидеров Грузии

05.12.2024 20:59





Четыре депутата Европарламента выступили с заявлением по поводу Грузии. Заявление подписали председатель комитета по международным отношениям Европарламента Дэвид Макаллистер, председатель делегации Комитета межпарламентской ассоциации ЕС-Грузия Нил Ушаков, председатель делегации Парламентской ассамблеи Евронест Сергей Лагодинский и постоянный докладчик по Грузии Комитета по международным отношениям Раса Юкневичиене.



«Мы призываем ЕС и его государства-члены ввести персональные санкции против политических лидеров, ответственных за нарушения на выборах и текущие репрессии против граждан. Также мы хотели бы повторить нашу просьбу о введении адресных санкций против Бидзины Иванишвили, который в конечном итоге несет политическую ответственность за волну репрессий и остановку процесса европейской интеграции. Грузии необходимо повторно провести сфальсифицированные выборы, которые будут проведены в улучшенной избирательной среде, независимой и беспристрастной избирательной администрацией, со строгим международным мониторингом, обеспечивающим действительно справедливый и прозрачный процесс.



Мы выражаем нашу полную поддержку президенту Саломе Зурабишвили, которая остается решительным защитником демократии и европейской интеграции Грузии. Европарламент поддерживает отважный народ Грузии и его выбор европейского будущего», — говорится в заявлении.





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