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Элисашвили предъявлено обвинение по факту преследования по политическому признаку
05.12.2024 21:02
По факту преследования по политическому признаку прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу. Информацию об этом распространяет Генеральная прокуратура.
По данным ведомства, расследование, проведенное МВД, установило, что 2 декабря в Тбилиси, на территории у улицы Костава, А.Э. словесно и физически оскорбил председателя Национального конгресса азербайджанцев и одного из основателей партии «Грузинская мечта - демократической Грузии» по политическому признаку.
Правоохранители задержали обвиняемого 4 декабря. Ему предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2-й статьи 156 УК Грузии (преследование человека в связи с его политической деятельностью, совершенное с применением насилия), что предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
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