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Спикер ЕНП: Время ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили


05.12.2024   21:45


Время ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили, - пишет в социальной сети немецкий европарламентарий и спикер «Европейской народной партии» по внешнеполитическим вопросам Михаэль Галер.

«Время ввести санкции в отношении лиц, ответственных за репрессии против политических оппонентов и гражданского общества в Грузии. Во главе списка должен быть крестный отец этой «реориентации» Бидзина Иванишвили. Кроме того, исполнительный орган Евросоюза должен внимательно присмотреться к списку президента Зеленского», - пишет Майкл Галлер.

Для справки, Украина ввела санкции в отношении Бидзины Иванишвили и еще 18 лиц. В санкционный список попали: премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, судья Михаил Чинчаладзе, Отар Парцхаладзе, Ираклий Рухадзе, судья Леван Мурусидзе, Виктор Джапаридзе, Дмитрий Самхарадзе, Георгий Хаиндрава, Георгий Кобахидзе, Звиад Шаламберидзе, Шалва Тадумадзе, депутат Тея Цулукиани, Каха Бекаури.


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