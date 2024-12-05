

Хельсинкская комиссия: «Необходимо ввести персональные санкции против тех, кто ответственен за репрессии в Грузии»

05.12.2024 21:47





Председатель Хельсинкской комиссии США Джо Уилсон выступил с экстренным заявлением по поводу текущих политических событий в Грузии. Он призывает Госдепартамент и европейских союзников ввести персональные санкции в отношении мэра Тбилиси, министра внутренних дел и «всех, кто несет ответственность за организацию репрессий».



Заявление Уилсона:

«Де-факто власти Грузии отказались от всех претензий на демократию и теперь начали арестовывать невинных активистов и мирных членов оппозиции в их домах и на рабочих местах. Не заблуждайтесь: «Грузинская мечта» использует диктаторскую тактику в стиле Кремля.



Власти США должны немедленно отреагировать и наказать тех, кто причастен к совершению насилия и жестокости в отношении невинных грузин. Если США не предпримут никаких действий сейчас, «Грузинская мечта» продолжит наращивать свою кампанию насилия и жестокости до уровня, которого мы не видели в стране десятилетиями.



Госдепартамент должен начать с объявления персональных санкций против мэра Тбилиси, министра внутренних дел и всех других должностных лиц, ответственных за организацию этих репрессий. Призываю наших европейских союзников сделать то же самое».



Днем ранее 17 американских дипломатов и экспертов по безопасности опубликовали совместное заявление, в котором осудили антизападный курс «Грузинской мечты» и насилие в отношении мирных протестующих со стороны полиции.



Они призывают США признать нелегитимным грузинский парламент, сформированный по итогам выборов 26 октября, и ввести санкции против лиц, ответственных за авторитарную политику в стране.





Тем временем стало известно, что Ассоциация молодых юристов Грузии планирует обратиться в Международный уголовный суд, так как, по их мнению, систематические и жестокие репрессии против гражданского населения в Грузии следует считать преступлением против человечности.





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