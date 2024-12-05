

Помощник Джо Байдена: «Мы рассматриваем все возможные варианты санкций против Иванишвили»

05.12.2024 21:49





Специальный помощник президента США Джо Байдена и старший директор европейского направления Совета национальной безопасности Майкл Карпентер в интервью Global News заявил, что он не исключает введения Штатами новых санкций, «чтобы отреагировать на то, что мы сейчас наблюдаем в Грузии».



Карпентер напомнил, что за последние несколько месяцев США уже приостановили финансовую помощь правительству Грузии в размере 95 миллионов долларов, прекратили стратегическое партнерство, а также ввели ограничение на въезд в США в отношении десятков высокопоставленных грузинских чиновников.



«И мы не исключаем принятия дальнейших мер, в том числе санкций, в ответ на то, что мы видим сейчас в Грузии», — добавил он.



Отвечая на вопрос о возможных санкциях против Бидзины Иванишвили, он сказал, что Штаты рассматривают разные варианты, но не уточнил, какием именно.





Ранее к введению санкций против Иванишвили и других членов партии «Грузинская мечта» и высокопоставленных чиновников, призвал председатель Хельсинкской комиссии США Джо Уилсон, а госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты готовятся использовать имеющиеся в их распоряжении инструменты, включая санкции.





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